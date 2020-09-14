14 Eylül 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Hatayspor-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu

Hatayspor-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Medipol , 'in yeni takımı 'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol , TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek.

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Mame Diouf.

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Başakşehir maçı 14 Eylül Pazartesi saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SON ŞAMPİYON SAHAYA ÇIKIYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, 2020-2021 dönemini Hatayspor deplasmanında açıyor. Başakşehir; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve 'nda ter dökeceği yeni sezona temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Geride kalan sezonda ligin ilk maçında 'a 3-0 kaybeden ekibi, ondan önceki üç sezona ise gol yemeden aldığı galibiyetlerle start vermişti.

KADROYA 3 TAKVİYE

Bir yandan da kadro planlamasını sürdüren turuncu-lacivertli takım, Gael Clichy, , Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırırken; Chadli, Rafael ve 'ı ise renklerine bağladı.

DÜDÜK METE KALKAVAN'DA

Hatayspor ile Başakşehir arasındaki zorlu karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
Antalya evinde fire vermedi Antalya evinde fire vermedi
Erzurumspor deplasmanda kazandı! Erzurumspor deplasmanda kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör