14 Eylül 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Hatayspor-Başakşehir | CANLI

Hatayspor-Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Medipol , 'in yeni takımı 'a konuk oluyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol , TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Mame Diouf.

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.


HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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