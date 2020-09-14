Hatayspor-Başakşehir | CANLI
Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı anbean aspor.com.tr'de...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Mame Diouf.
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
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