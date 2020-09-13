13 Eylül 2020, Pazar
Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig heyecanı devam ediyor. İlk hafta maçında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında kritik bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynan