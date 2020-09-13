13 Eylül 2020, Pazar

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Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kayserispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

heyecanı devam ediyor. İlk hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

2020-2021 sezonunun ilk haftasında kritik bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. ile kozlarını paylaşacak. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynan