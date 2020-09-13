13 Eylül 2020, Pazar

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Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve kanalı da yer alıyor. Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele hakkında futbolseverler detaylı araştırma yapıyor. Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

2020-2021 sezonunun ilk haftasında kritik bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. ile kozlarını paylaşacak. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak. Maçın yayın saati ve kanalı da araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı 13 Eylül'de saat 20:00'da beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Kudryashov, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Podolski, Adis Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Zargo Toure, Polomat, Furman, Berat Özdemir, Giovanni Sio, Candeias, Florian Ayite, Bogdan Stancu

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Alanyaspor sezonu galibiyetle açtı! haberin devamı

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