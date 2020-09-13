13 Eylül 2020, Pazar

SÜPER LİG

Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında ile ligin yeni takımı B.B. karşı karşıya geliyor. Hareketli bir dönemi geçiren Ankaragücü'nün transfer tahtası geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Mücadelede yeni transferlerin performansı da merakla mekleniyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

heyecanı devam ediyor. Başkent ekibi , Büyükşehir Belediye 'u konuk ediyor. 'nda oynanacak olan mücadelenin yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında. Peki, Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı 13 Eylül'de saat 17:00'da beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla Turan, Stanojevic, Lukasik, Hasan Kaya, Orkan Çınar, Lobhanidze, İlhan Parlak

BB Erzurumspor: Farnolle, Uğur Uçar, Tekeu, Arturo Mina, Mücahit Albayrak, Mitchel Donald, Boumal, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Novikovas, Sadiku

ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.

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