Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile ligin yeni takımı B.B. Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Hareketli bir transfer dönemi geçiren Ankaragücü'nün transfer tahtası geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Mücadelede yeni transferlerin performansı da merakla mekleniyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig heyecanı devam ediyor. Başkent ekibi Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında. Peki, Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - B.B. Erzurumspor maçı 13 Eylül'de saat 17:00'da beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla Turan, Stanojevic, Lukasik, Hasan Kaya, Orkan Çınar, Lobhanidze, İlhan Parlak
BB Erzurumspor: Farnolle, Uğur Uçar, Tekeu, Arturo Mina, Mücahit Albayrak, Mitchel Donald, Boumal, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Novikovas, Sadiku
ANKARAGÜCÜ - B.B. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.
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