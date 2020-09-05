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Denizlispor 3 transfer daha yapacak

3 transfer daha yapacağız
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Gelecek sezon 'de sıkıntı yaşamak istemeyen 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Ege ekibinde başkan 3 daha yaparak sezona girmek istediklerini ifade etti.

'de transferde son olarak Nottingham Forest'tan kaleci ile sözleşme imzalayan 'a Başkan 'den müjde geldi. Takviye çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, 3 oyuncuyu daha kadrolarına dahil edeceklerini söyledi. Şu ana kadar 5 futbolcuya imza attırdıklarını söyleyen Çetin, "Sagal, Bakalorz, Cenk, Mesanovic ve Pantilimon'u renklerimize bağladık. Kaliteli transferler gerçekleştirdik, devamı gelecek" dedi.
döneminde çok titiz davrandıklarını da sözlerine ekleyen Ali Çetin şu şekilde sözlerini sürdürdü:
"Takımda direkt forma giyebilecek 5 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 3 transfer daha yaparak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Bu sezon çok daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz."
Yeşil-siyahlılar 2020-2021 sezonun ilk maçında gelecek hafta cumartesi günü Stadı'nda ile kozlarını paylaşacak.

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