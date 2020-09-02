02 Eylül 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Subotic Denizlispor'da

Süper Lig ekibinden F.Bahçe'ye transfer çalımı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Süper Lig'de döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncubu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan , transferde bir dönem 'nin de gündeminde olan ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

'un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stoper ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör 'nin tecrübeli defans oyuncusunu kadroda görmek için çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı.


'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra 'a olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union formalarını giydi.

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