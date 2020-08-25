Maçlar seyircili mi oynanacak? İşte çıkan karar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Alınan kararlara göre; ekim ayından itibaren maçlar yüzde 30 kapasitede seyircili oynanacak. Ayrıca Süper Lig ekipleri de B takımı kurabilecek.
TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantının ardından kritik bir karar açıkladı. Riva'da yapılan toplantının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılırken, bu açıklamada ekim ayı itibarıyla futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağı belirtildi. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak seyirci alınacağı kaydedilirken, stadyumun yüzde 30'u kapasitesinde seyirci alımı yapılacak ve tüm seyircilerin sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir. Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek."
Ayrıca B takımı kurulmasına da karar verildi. Yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı.
Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak. Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek.
Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek.
B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detaylar daha sonra ilan edilecek."
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