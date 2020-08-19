19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Hatayspor Brezyalı Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı

Hatayspor Brezyalı Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı.
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Teknik direktörlüğe 'ı getiren Hatayspor transferde nokta atış yapmaya devam ediyor. Bordo-beyazlılar stoper bölgesi için Braga'dan Pedro Santos'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Brezilyalı savunma oyuncusu 'u 1 yıllığına kiraladı.

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Portekiz ekibi Braga forması giyen 28 yaşındaki Pablo Santos'u takıma kattıklarını söyledi.

Oyuncunun, bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladığını belirten Vardı, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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