19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Oyuncunun, bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladığını belirten Vardı, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Hatayspor Brezyalı Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı
Teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan'ı getiren Hatayspor transferde nokta atış yapmaya devam ediyor. Bordo-beyazlılar stoper bölgesi için Braga'dan Pedro Santos'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı.
Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Portekiz ekibi Braga forması giyen 28 yaşındaki Pablo Santos'u takıma kattıklarını söyledi.
Oyuncunun, bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladığını belirten Vardı, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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