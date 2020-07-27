27 Temmuz 2020, Pazartesi

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Son dakika: Hatayspor Ömer Erdoğan'la prensipte anlaştı!

Hatayspor prensipte anlaştı! Yeni teknik direktör...
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

'e çıkan Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmış ve yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Güney ekibi, ile prensip anlaşmasına vardı.

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