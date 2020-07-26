Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun son maçında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak. Peki, Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Kasımpaşa-Başakşehir maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 34. ve son haftasının kapanış maçında şampiyon Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadelenin ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir tören gerçekleştirecek olan turuncu-lacivertliler, zirvede tamamladığı ligdeki son maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa ile Başakşehir arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Gökhan İnler, Elia, Gulbrandsen, Berkay Özcan, Robinho

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