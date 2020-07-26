Kasımpaşa-Başakşehir | CANLI

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun son maçında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak. Kasımpaşa-Başakşehir maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 34. ve son haftasının kapanış maçında şampiyon Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir tören gerçekleştirecek olan turuncu-lacivertliler, zirvede tamamladığı ligdeki son maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kasımpaşa ile Başakşehir arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita

Başakşehir: Volkan, Caicara, Mehmet, Ponck, Aziz, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Guldbrandsen

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