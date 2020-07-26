26 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Başakşehir | CANLI

Kasımpaşa-Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 Giriş Tarihi: 26.07.2020

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun son maçında ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak. Kasımpaşa-Başakşehir maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 34. ve son haftasının kapanış maçında şampiyon , deplasmanda ile karşılaşıyor. Mücadelenin ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir tören gerçekleştirecek olan turuncu-lacivertliler, zirvede tamamladığı ligdeki son maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kasımpaşa ile Başakşehir arasında Stadı'nda oynanan mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.. Mücadeleyi hakem yönetiyor.

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita

Başakşehir: Volkan, Caicara, Mehmet, Ponck, Aziz, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Guldbrandsen

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