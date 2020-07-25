Süper Lig'de son maçlar oynanıyor! İşte canlı puan durumu

Süper Lig'in 34. ve son haftasında küme düşme mücadeleleri nefes kesiyor. Daha önce düşmesi kesinleşen MKE Ankaragücü'nden sonra küme düşecek diğer iki takım kim olacak? Denizlispor-Ankaragücü ile karşılaşırken, 35 puanlı Horozlar'ın puan veya puanlar alması ligde kalmasına yetecek. Aynı şekilde 35 puanlı Çaykur Rizespor'un da Fenerbahçe deplasmanından 1 puan alması yetiyor. 32 puanlı Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlarken; aynı puandaki Yeni Malatyaspor ise Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Malatya ve Kayseri temsilcileri bu maçlarda 3 puan alıp Denizlispor ve/veya Rizespor'un kaybetmesini bekleyecek. Karşılaşmalara dair tüm detaylar ve canlı anlatımlar aspor.com.tr'de...