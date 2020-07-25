25 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de son maçlar oynanıyor! İşte canlı puan durumu

Süper Lig'de son maçlar oynanıyor! İşte canlı puan durumu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

'de 34. ve son hafta karşılaşmaları bugün 7 maçla devam ediyor. MKE Ankaragücü'nün ligden düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek diğer 2 takım kim olacak? Denizlispor-Ankaragücü, Kayserispor-Trabzonspor, Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarından çıkacak sonuçlara göre lige veda edecek diğer 2 takım belli olacak. İşte canlı puan durumu...

'de 34. ve son hafta karşılaşmaları bugün 7 maçla devam ediyor. MKE Ankaragücü'nün küme düştüğü kesinleşirken, diğer son 2 takım kim olacak? Denizlispor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor maçlarından çıkacak sonuçlara göre ligden düşecek 4 takım belli olacak.

İşte canlı puan durumu:

Başakşehir: 69
Trabzonspor: 63
Beşiktaş: 62
Sivasspor: 61
Galatasaray: 56
Alanyaspor: 54
Fenerbahçe: 51
Antalyaspor: 45
Gaziantep: 44
Kasımpaşa: 40
Göztepe: 40
Konyaspor: 39
Gençlerbirliği: 36
Denizlispor: 36
Rizespor: 36
Yeni Malatyaspor: 33
Kayserispor: 33
Ankaragücü: 30

Süper Lig'de düğüm çözülüyor! | CANLI haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de düğüm çözülüyor! | CANLI Süper Lig'de düğüm çözülüyor! | CANLI
Göztepe - Sivasspor l 11'ler belli oldu Göztepe - Sivasspor l 11'ler belli oldu
Denizlispor-Ankaragücü l 11'ler belli oldu Denizlispor-Ankaragücü l 11'ler belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör