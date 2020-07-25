Süper Lig'de son maçlar oynanıyor! İşte canlı puan durumu
Süper Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları bugün 7 maçla devam ediyor. MKE Ankaragücü'nün ligden düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek diğer 2 takım kim olacak? Denizlispor-Ankaragücü, Kayserispor-Trabzonspor, Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarından çıkacak sonuçlara göre lige veda edecek diğer 2 takım belli olacak. İşte canlı puan durumu...
Süper Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları bugün 7 maçla devam ediyor. MKE Ankaragücü'nün küme düştüğü kesinleşirken, diğer son 2 takım kim olacak? Denizlispor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor maçlarından çıkacak sonuçlara göre ligden düşecek 4 takım belli olacak.
İşte canlı puan durumu:
Başakşehir: 69
Trabzonspor: 63
Beşiktaş: 62
Sivasspor: 61
Galatasaray: 56
Alanyaspor: 54
Fenerbahçe: 51
Antalyaspor: 45
Gaziantep: 44
Kasımpaşa: 40
Göztepe: 40
Konyaspor: 39
Gençlerbirliği: 36
Denizlispor: 36
Rizespor: 36
Yeni Malatyaspor: 33
Kayserispor: 33
Ankaragücü: 30
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