Süper Lig'de düğüm çözülüyor! | CANLI
Süper Lig'in 34. ve son haftasında küme düşme mücadeleleri nefes kesiyor. Daha önce düşmesi kesinleşen MKE Ankaragücü'nden sonra küme düşecek diğer iki takım kim olacak? Denizlispor-Ankaragücü ile karşılaşırken, 35 puanlı Horozlar'ın puan veya puanlar alması ligde kalmasına yetecek. Aynı şekilde 35 puanlı Çaykur Rizespor'un da Fenerbahçe deplasmanından 1 puan alması yetiyor. 32 puanlı Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlarken; aynı puandaki Yeni Malatyaspor ise Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Malatya ve Kayseri temsilcileri bu maçlarda 3 puan alıp Denizlispor ve/veya Rizespor'un kaybetmesini bekleyecek. Karşılaşmalara dair tüm detaylar ve canlı anlatımlar aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 34. ve son haftasında küme düşecek son 2 takım belli oluyor. Tüm mücadelelerin detayları ve canlı anlatımları aspor.com.tr'de...
GÖZTEPE-SİVASSPOR:
Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni.
Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan, Kone.
YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FK:
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson.
Gaziantep FK: Haydar, Pawel, Djilobodji, Kana, Tosca, Morais, Andre Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet.
DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ:
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.
Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Oscar Scarione, Michalak, Saba, Orgill.
KONYASPOR-ALANYASPOR:
Konyaspor: Ertuğrul, Ali, Seli, Anicic, Ferhat, Shengelia, Amir, Miya, Daci, Thuram, Bajic.
Alanyaspor: Cenk, Kaan, Welinton, Lokman, Baiano, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse.
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