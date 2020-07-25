25 Temmuz 2020, Cumartesi

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Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor-Trabzonspor saat kaçta hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

34. haftasında , deplasmanda Hes Kablo 'a konuk oluyor. Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek ligi 2. sırada bitirmeyi garantilemek istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar ise güçlü rakibini yenerek şansını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Kayserispor-Trabzonspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Cemil Usta Sezonu'nun 34. ve son haftasında ile , Stadı'nda karşılaşacak. Fırtına, mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligi 2. sırada tamamlamak istiyor. Kayseri ekibi ise kümede kalmak için Trabzonspor'u mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. İşte Kayserispor-Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem düdük çalacak.

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibinde FK maçında kırmızı kart gören Bernard Mensah ve sakatlığı bulunan Diego Angelo takımdaki yerini alamayacak.

ekibinde maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bu maçta görev alamayacağı bildirildi. Yusuf Sarı'nın sakatlığı da devam ediyor.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir, Hasan, Aksek, Djedje, Henrique, Campanharo, Kravets.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth.

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