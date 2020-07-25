Süper Lig 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek ligi 2. sırada bitirmeyi garantilemek istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar ise güçlü rakibini yenerek şansını sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu mücadeleyi Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 34. ve son haftasında Kayserispor ile Trabzonspor, Kadir Has Stadı'nda karşılaşıyor. Fırtına, mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligi 2. sırada tamamlamak istiyor. Kayseri ekibi ise kümede kalmak için Trabzonspor'u mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. İşte Kayserispor-Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

11'LER

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçı saat 21.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor Mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor.

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibinde Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Bernard Mensah ve sakatlığı bulunan Diego Angelo takımdaki yerini alamayacak.

Karadeniz ekibinde Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bu maçta görev alamayacağı bildirildi. Yusuf Sarı'nın sakatlığı da devam ediyor.

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