Göztepe - Sivasspor l 11'ler belli oldu

Süper Lig’in son haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor,İzmir temsilcisini mağlup edip 3 puanla dönmek istiyor. Rakibi Göztepe ise sezonun son maçında taraftarlarının yüzünü güldürme peşinde. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'leri belli oldu.

Göztepe-Sivasspor maçı için geri sayım devam ediyor. Göztepe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu son haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçta galip gelemeyen ve bu mücadelelerde 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan Göztepe, son haftaya 39 puanla 11. sırada girdi.



11'LER



Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni



Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan, Kone

GÖZTEPE SİVASSPOR MAÇI&NBSP;SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek. Göztepe-Sivasspor karşılaşması beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.



İZMİR'DE EKSİKLER VAR



İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler, bugünkü maçta forma giyemeyecek.



SİVASSPOR İLE 6. RANDEVU



Ligin ilk yarısında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



Bu müsabakalarda 7 gol atıp, kalesinde 8 gol gören sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yenilmediği 2 karşılaşmada sahadan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

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