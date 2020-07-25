Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara'da kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, başkentten 3 puanla ayrılarak üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi takım ise zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak sezonu tamamlamayı hedefliyor. Peki, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Ankara deplasmanında kapanış yapacak. Siyah-beyazlı takım Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi takımdan ayrılan önemli isimler forma giyemeyecek. Hafta içi takıma veda eden Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin, Jeremain Lens, sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı.
GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
92. RANDEVU
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.
GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Traore, Halil İbrahim, Berat, Soner, Candeias, Sefa, Sio, Stancu
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Tyler Boyd, N'Koudou, Güven Yalçın
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