25 Temmuz 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe-Rizespor muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe-Rizespor saat kaçta hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

'in 34. ve son haftasında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışından uzak geçirdiği sezonu 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Küme düşme hattında yer alan ekibi ise Fenerbahçe karşısında 1 puan aldığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'in son haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde , ve sakatlıkları nedeniyle; , Jailson, Deniz Türüç ve Vedat Muriqi ise cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Abarhoun, Diomande ve Umar ile cezalı Samudio ve Vetrih mücadelede görev yapamayacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Rizespor ise 35 puanla 15. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Serdar, Hasan Ali, Emre, Ozan, Ömer Faruk, Rodrigues, Ferdi, Allahyar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz Kağan, Tunay, Boldrin, Skoda

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