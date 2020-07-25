Fenerbahçe-Çaykur Rizespor l 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışından uzak geçirdiği sezonu 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Küme düşme hattında yer alan Karadeniz ekibi ise Fenerbahçe karşısında 1 puan aldığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç sakatlıkları nedeniyle; Tolga Ciğerci, Jailson, Deniz Türüç ve Vedat Muriqi ise cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Abarhoun, Diomande ve Umar ile cezalı Samudio ve Vetrih mücadelede görev yapamayacak.
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Rizespor ise 35 puanla 15. sırada yer alıyor.
11'LER
Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar..
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda
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