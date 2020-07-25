25 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor l 11'ler belli oldu

Fenerbahçe- Rizespor l 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

'in 34. ve son haftasında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışından uzak geçirdiği sezonu 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Küme düşme hattında yer alan ekibi ise Fenerbahçe karşısında 1 puan aldığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'leri belli oldu.

, 'in son haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde , ve sakatlıkları nedeniyle; , Jailson, Deniz Türüç ve Vedat Muriqi ise cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Abarhoun, Diomande ve Umar ile cezalı Samudio ve Vetrih mücadelede görev yapamayacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Rizespor ise 35 puanla 15. sırada yer alıyor.

11'LER

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar..

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda

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