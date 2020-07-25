25 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor | CANLI

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

'in 34. ve son haftasında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zirve yarışından uzak geçirdiği sezonu 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Küme düşme hattında yer alan ekibi ise Fenerbahçe karşısında 1 puan aldığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek. Zorlu mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'in son haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde , ve sakatlıkları nedeniyle; , Jailson, Deniz Türüç ve Vedat Muriqi ise cezaları nedeniyle forma giyemiyor. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Abarhoun, Diomande ve Umar ile cezalı Samudio ve Vetrih mücadelede görev yapamıyor.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat 21.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem yönetiyor.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Rizespor ise 35 puanla 15. sırada yer alıyor.


11'LER

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda

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