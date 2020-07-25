25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Denizlispor-Ankaragücü l 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Yukatel Denizlispor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi ekip puan ya da puanlar alması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Peki, Denizlispor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Kritik maç öncesi Ankaragücü'nün düşmesi kesinleşirken, Denizlispor'un ise puan veya puanlar alması yetiyor.
11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Oscar Scarione, Michalak, Saba, Orgill
DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetirken, maç beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.
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