25 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Denizlispor-Ankaragücü l 11'ler belli oldu

Denizlispor-Ankaragücü l 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

'in 34. ve son haftasında Yukatel Denizlispor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi ekip puan ya da puanlar alması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Peki, Denizlispor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

'in 34. haftasında Denizlispor, Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Kritik maç öncesi Ankaragücü'nün düşmesi kesinleşirken, Denizlispor'un ise puan veya puanlar alması yetiyor.

11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Oscar Scarione, Michalak, Saba, Orgill

DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetirken, maç beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.

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