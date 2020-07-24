Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Corona virüsü pandemisinin ardından başlayan maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışından kopan sarı-kırmızılılar, Antalya deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligi 5. sırada tamamlamak istiyor. Küme düşme hattından uzaklaşan Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun son haftası Antalyaspor-Galatasaray maçıyla açılıyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Cimbom, Akdeniz ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, ligi 1 puan gerisindeki Aytemiz Alanyaspor'un önünde tamamlamayı amaçlıyor. Antalyaspor ise zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu 3 puanla noktalamak istiyor. Mücadele öncesi Galatasaray 55 puanla 5. sırada, Antalyaspor ise 44 puanla 8. sırada yer alıyor.

11'LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre, Belhanda, Seri, Feghouli, Adem

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Sangare, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Fredy, Doğukan, Ufuk, Amilton, Jahovic

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanıyor Antalyaspor-Galatasaray maçı saat 21.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor .

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