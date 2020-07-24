24 Temmuz 2020, Cuma

SÜPER LİG

Antalyaspor-Galatasaray l 11'ler belli oldu

Antalyaspor-Galatasaray l 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

'in 34. ve son haftasında Fraport Tav ile karşı karşıya gelecek. Corona virüsü pandemisinin ardından başlayan maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışından kopan sarı-kırmızılılar, Antalya deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligi 5. sırada tamamlamak istiyor. Küme düşme hattından uzaklaşan Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'leri belli oldu.

'de Cemil Usta Sezonu'nun son haftası - maçıyla açılıyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Cimbom, Akdeniz ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, ligi 1 puan gerisindeki Aytemiz Alanyaspor'un önünde tamamlamayı amaçlıyor. Antalyaspor ise zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu 3 puanla noktalamak istiyor. Mücadele öncesi Galatasaray 55 puanla 5. sırada, Antalyaspor ise 44 puanla 8. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı 24 Temmuz Cuma (bugün) saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

SAKAT VE CEZALILAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan ve Bahadır Öztürk'le kart cezalısı görev yapamayacak.

11'LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre, Belhanda, Seri, Feghouli, Adem

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Sangare, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Fredy, Doğukan, Ufuk, Amilton, Jahovic

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Tahkim Kurulu'ndan yabancı kuralı kararı Tahkim Kurulu'ndan yabancı kuralı kararı
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
Beşiktaş ile Gençlerbirliği 92. kez Beşiktaş ile Gençlerbirliği 92. kez
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör