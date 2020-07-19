Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 33. haftasında hem şampiyonluğu hem de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşmayla ilgili tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğun en önemli adaylarından Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Bordo mavili kulüp, alacağı 3 puanla beraber Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.
TRABZONSPOR-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Ndiaye, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Thuram.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzon Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 2'den naklen ekranlara gelecek.
38. RANDEVU
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.
SOSA YOK
Fırtına'da Konyaspor karşılaşması öncesi önemli bir eksik var. Kaptan Jose Sosa kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın yerine Badou Ndiaye oynayacak.
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