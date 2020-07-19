Süper Lig: Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 29. dakikada Arouna Kone (p) ve 67. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın yerden şutu kaleci Nordfeldt'de kaldı.
16. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahası dışarısından verdiği pasta topla buluşan Hakan Yandaş'ın şutunu kaleci Nordfelt güçlükle çeldi.
27. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Flavıo Ramos'un topu elle kontrol etmesi üzerine maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
39. dakikada Gençlerbirliği'nde kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Stancu'nun tehlikeli şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı