19 Temmuz 2020, Pazar

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Süper Lig: Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Yiğido Gençlerbirliği'ne şans tanımadı
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında , sahasında 'ni 29. dakikada Arouna Kone (p) ve 67. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın yerden şutu kaleci Nordfeldt'de kaldı.

16. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahası dışarısından verdiği pasta topla buluşan Hakan Yandaş'ın şutunu kaleci Nordfelt güçlükle çeldi.

27. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Flavıo Ramos'un topu elle kontrol etmesi üzerine maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

39. dakikada 'nde kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Stancu'nun tehlikeli şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

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