Sivasspor-Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında üçüncülük mücadelesi veren Sivasspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sivasspor-Gençlerbirliği maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 33. hafta maçında Sivasspor ile Gençlerbirliği birbirlerine karşı 26. kez rakip oldu. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Geride kalan 25 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.

SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Yatabare, Mert Hakan, Emre, Kone.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Toure, Sessegnon, Candeias, Soner, Berat Özdemir, Halil İbrahim, Stancu.

59 KEZ GOL ATILDI

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 59 gol kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 25 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.

APPINDANGOYE KART SINIRINDA!

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

SİVAS'TA 1 EKSİK!

Sivasspor'da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı kalecisi Mamadou Samassa, Gençlerbirliği maçında forma giyemedi.

SİVASSPOR 481. MAÇINA ÇIKTI

Sivasspor Süper Lig´de 481. maçına çıktı. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 480 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig´de 179 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 662 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 668 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 663 puan topladı.

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı 21:00'de başladı ve beIN Sports 4'ten canlı yayınlanıyor.

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