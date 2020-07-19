Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelelerinden biri oynanacak. Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynanacak. Ünal Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile zor dönemlerden geçen Btc Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor. Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor'da ise arka arkaya gelen başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

DİĞER