Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor l CANLI
Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelelerinden biri oynanacak. Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynanıyor. Ünal Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile zor dönemlerden geçen Btc Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor. Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor'da ise arka arkaya gelen başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.
ÇAYKUR RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Vetrih, Skoda
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Karim Hafez, Robin Yalçın, Walter, Gökhan Töre, Fofana, Murat Yıldırım, Umut Bulut
ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı