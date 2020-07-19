19 Temmuz 2020, Pazar

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Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor l CANLI

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor l CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelelerinden biri oynanacak. ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynanıyor. ile yollarını ayıran ile zor dönemlerden geçen Btc Türk karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor. Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor'da ise arka arkaya gelen başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ


Çaykur Rizespor: Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Vetrih, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Karim Hafez, Robin Yalçın, Walter, Gökhan Töre, Fofana, Murat Yıldırım, Umut Bulut


ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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