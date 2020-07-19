Beşiktaş-Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'in 33. haftası 2019-2020 sezonunun son derbisine sahne oluyor. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'ya katılma yolunda kritik öneme sahip olan dev mücadelede iki takım da 3 puanla sahadan ayrılıp taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'de bitime bir hafta kala derbi heyecanı yaşanıyor. Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de oynanıyor. Ligde üçüncülük hedefi bulunan Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İki takımın da maç öncesi eksikleri var. Ev sahibi takımda, Kevin N'Koudou cezası nedeniyle, kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de corona virüsü sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde ise sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç derbide görev yapamıyor.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak.
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi.
Beşiktaş maç öncesi "Kadına Şiddete Dur De" tişörtleriyle ısınmaya çıktı.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maç 21.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. VAR'da ise Ali Palabıyık görev alıyor.
SON MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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