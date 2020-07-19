Başakşehir - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Medipol Başakşehir sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Lider konumda bulunan İstanbul ekibi, en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Ev sahibi, mücadeleden galip ayrılması durumunda tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Konuk ekip Kayserispor ise 17. sırada düşme hattında bulunuyor ve 3 puan almak için sahaya çıktı. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 33. haftasında nefesler tutuldu... Lider Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Kritik karşılaşmada iki takım için de 3 puan hayati önem taşıyor. Turuncu-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecekken, Kayserispor ise 3 puan alıp düşme hattında nefes almak istiyor. Zirveyi ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmaya dair tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk düdük 21.00'da çaldı. Kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı olarak yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets

AZUBUIKE'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Medipol Başakşehir'de Azubuike'nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 İSİM CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcuları Enzo Crivelli ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Başakşehir bu maçı kazanırsa Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Kayserispor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibi önünde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Başakşehir ile oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (3B 9M), rakibini en son Aralık 2011'de mağlup edebildi (1-0).

Başakşehir, Kayserispor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının sekizinde kalesini gole kapattı ve sadece dört gol yedi ancak bu goller son beş karşılaşmada geldi.

Evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (11G 4B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Kayserispor bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu dört Süper Lig maçını toplam 15 gol yiyerek kaybetti ancak her karşılaşmada gol bulmayı başardı.

Başakşehir'in Süper Lig'de iç sahada attığı son 11 gol, maçların ikinci yarılarında geldi.

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son beş maçın dördünde birer gol kaydetti.

Başakşehir'in iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün üçünde asisti İrfan Can Kahveci yaptı.

Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kaydeden Artem Kravets, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada takımının Başakşehir filelerine gönderdiği tek golün sahibiydi.

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