19 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren ile düşme hattından kurtulmak isteyen Denizlispor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de corona virüsü salgını sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren , deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor'da ise hedef mutlak 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Aytemiz Alanyaspor'da Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam ise cezalı durumda.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı 21:00'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Sackey, Aissati, Recep, Estupinan

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ankaragücü - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Ankaragücü - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör