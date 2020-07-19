Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ile düşme hattından kurtulmak isteyen Denizlispor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de corona virüsü salgını sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor'da ise hedef mutlak 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Aytemiz Alanyaspor'da Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam ise cezalı durumda.
AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı 21:00'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Sackey, Aissati, Recep, Estupinan
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