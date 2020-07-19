Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor iki hafta önce ligde kalmayı garantilerken, Ankaragücü'nün lige tutunabilmesi için mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

Başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 41 puanla 9. sırada. Ankaragücü'nün kümede kalma mücadelesi verdiği rakipleri Hes Kablo Kayserispor 32 puanla 17'nci, Çaykur Rizespor 32 puanla 16'ncı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 32 puanla 15'inci, İttifak Holding Konyaspor 33 puanla 14'üncü ve Yukatel Denizlispor 35 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımın 13. sıradaki rakibiyle arasında 6 puan farkı bulunuyor, kalan iki karşılaşmayı kazanarak bu farkı kapatmayı hedefleyen Ankara temsilcisi, rakiplerinin de çıkacağı maçlarda kaybetmesini bekliyor.

ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 21.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını maç saatinde fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER



Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Michalak, Scarione, Lobhanidze, Rivas

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Ersan, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Yekta, Ufuk, Amilton, Jahovic, Mukaiuru

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