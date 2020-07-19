19 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

'de bitime çok az bir süre kala heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE sahasında Fraport TAV ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor iki hafta önce ligde kalmayı garantilerken, Ankaragücü'nün lige tutunabilmesi için mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

Başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 41 puanla 9. sırada. Ankaragücü'nün kümede kalma mücadelesi verdiği rakipleri Hes Kablo Kayserispor 32 puanla 17'nci, Çaykur Rizespor 32 puanla 16'ncı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 32 puanla 15'inci, İttifak Holding Konyaspor 33 puanla 14'üncü ve Yukatel Denizlispor 35 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

    Sarı-lacivertli takımın 13. sıradaki rakibiyle arasında 6 puan farkı bulunuyor, kalan iki karşılaşmayı kazanarak bu farkı kapatmayı hedefleyen Ankara temsilcisi, rakiplerinin de çıkacağı maçlarda kaybetmesini bekliyor.

    ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Saat 21.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçı yönetecek. beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını maç saatinde fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    ANKARAGÜCÜ-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER


    Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Michalak, Scarione, Lobhanidze, Rivas

    Antalyaspor: Boffin, Sangare, Ersan, Veysel, Kudryashov, Doğukan, Yekta, Ufuk, Amilton, Jahovic, Mukaiuru

    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SÜPER LİG HABERLERİ
    Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?
    Başakşehir-Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir-Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör