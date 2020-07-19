Ankaragücü - Antalyaspor l CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor iki hafta önce ligde kalmayı garantilerken, Ankaragücü'nün lige tutunabilmesi için mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

Başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 41 puanla 9. sırada. Ankaragücü'nün kümede kalma mücadelesi verdiği rakipleri Hes Kablo Kayserispor 32 puanla 17'nci, Çaykur Rizespor 32 puanla 16'ncı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 32 puanla 15'inci, İttifak Holding Konyaspor 33 puanla 14'üncü ve Yukatel Denizlispor 35 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımın 13. sıradaki rakibiyle arasında 6 puan farkı bulunuyor, kalan iki karşılaşmayı kazanarak bu farkı kapatmayı hedefleyen Ankara temsilcisi, rakiplerinin de çıkacağı maçlarda kaybetmesini bekliyor.





Saat 21.00'de başlayan ve Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanıyor.

11'LER



Ankaragücü: Freidrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lobzhanidze, Faty, Scarione, Lukasik, Michalak, Rivas

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Nazım, Doğukan, Yekta, Amilton, Jahovic

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