19 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Ankaragücü - Antalyaspor l CANLI

Ankaragücü - Antalyaspor l CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de bitime çok az bir süre kala heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE sahasında Fraport TAV ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor iki hafta önce ligde kalmayı garantilerken, Ankaragücü'nün lige tutunabilmesi için mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

Başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 41 puanla 9. sırada. Ankaragücü'nün kümede kalma mücadelesi verdiği rakipleri Hes Kablo Kayserispor 32 puanla 17'nci, Çaykur Rizespor 32 puanla 16'ncı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 32 puanla 15'inci, İttifak Holding Konyaspor 33 puanla 14'üncü ve Yukatel Denizlispor 35 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

    Sarı-lacivertli takımın 13. sıradaki rakibiyle arasında 6 puan farkı bulunuyor, kalan iki karşılaşmayı kazanarak bu farkı kapatmayı hedefleyen Ankara temsilcisi, rakiplerinin de çıkacağı maçlarda kaybetmesini bekliyor.


    Saat 21.00'de başlayan ve Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı yönetiyor. Mücadele beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanıyor.

    11'LER


    Ankaragücü: Freidrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lobzhanidze, Faty, Scarione, Lukasik, Michalak, Rivas

    Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Nazım, Doğukan, Yekta, Amilton, Jahovic

    Beşiktaş-Fenerbahçe | 11'ler belli oldu haberin devamı

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    SÜPER LİG HABERLERİ
    Alanyaspor - Denizlispor 11'ler belli oldu Alanyaspor - Denizlispor 11'ler belli oldu
    Sivasspor-Gençlerbirliği | CANLI Sivasspor-Gençlerbirliği | CANLI
    Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor l CANLI Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor l CANLI
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör