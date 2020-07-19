19 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Alanyaspor-Denizlispor | CANLI

Alanyaspor-Denizlispor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren ile düşme hattından kurtulmak isteyen Denizlispor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

'de corona virüsü salgını sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren , deplasmanına konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemiyor. Aytemiz Alanyaspor'da ise hedef mutlak 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Aytemiz Alanyaspor'da Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam ise cezalı durumda.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Musa, Emircan, Bakasetas, Efecan, Cisse.

Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.


AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı 21:00'de başladı ve beIN Connect'ten canlı yayınlanıyor.

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