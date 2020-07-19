Süper Lig'in 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ile düşme hattından kurtulmak isteyen Denizlispor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de corona virüsü salgını sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor'da ise hedef mutlak 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Aytemiz Alanyaspor'da Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam ise cezalı durumda.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı 21:00'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Musa, Emircan, Bakasetas, Efecan, Cisse

Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

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