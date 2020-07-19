19 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Alanyaspor - Denizlispor 11'ler belli oldu

Alanyaspor - Denizlispor 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren ile düşme hattından kurtulmak isteyen Denizlispor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'leri belli oldu.

'de corona virüsü salgını sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren , deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor'da ise hedef mutlak 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Aytemiz Alanyaspor'da Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam ise cezalı durumda.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı 21:00'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Musa, Emircan, Bakasetas, Efecan, Cisse

Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Sivasspor-Gençlerbirliği | CANLI Sivasspor-Gençlerbirliği | CANLI
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor l CANLI Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor l CANLI
Ankaragücü - Antalyaspor l CANLI Ankaragücü - Antalyaspor l CANLI
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör