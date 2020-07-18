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Gaziantep FK-Kasımpaşa l CANLI

Gaziantep FK-Kasımpaşa l 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında Gaziantep ile ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 21.00'de oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.

Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı.

Ligin 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa ise daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren Kasımpaşa, 23 puan toplayarak düşme hattından kurtuldu.


11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kağan, Djilobodj, Tosca, Morais, Andre, Maxim, Güray, Muhammet, Kenan

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Pavelka, Aytaç, Gohou, Thiam, Hajradinovic, Yusuf

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