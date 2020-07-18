Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep ile Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 21.00'de oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.



Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı.



Ligin 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa ise daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren Kasımpaşa, 23 puan toplayarak düşme hattından kurtuldu.

11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kağan, Djilobodj, Tosca, Morais, Andre, Maxim, Güray, Muhammet, Kenan

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Pavelka, Aytaç, Gohou, Thiam, Hajradinovic, Yusuf

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