13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Yeni Malatyaspor-Beşiktaş | CANLI

Y. Malatyaspor-Beşiktaş | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'in 32. haftasında , BtcTurk 'un konuğu oluyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'in 32'nci haftasında BTC Turk 'un konuğu oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta düdük çalıyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaparken, Yasin Kol dördüncü hakem olarak görev yapıyor.

Geçtiğimiz perşembe akşamı sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 geriden gelerek 3-2 yenen ve dördüncülüğe yükselen Beşiktaş, Malatya deplasmanında da galip gelerek 33'üncü haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına kayıpsız çıkmak istiyor. Sezon bitiminde lig sıralamasında üçüncülüğü hedefleyen siyah beyazlıların asıl amacı ise sadece Malatya değil, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni de yenerek 3 maçta 9 puan almak ve Sivasspor'un puan kaybını beklemek.

Siyah-beyazlıların rakibi Yeni Malatyaspor da tıpkı Beşiktaş gibi mutlak galibiyet hedefinde. 32 puanla 13'üncü sırada olan, ancak düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Malatyaspor, Beşiktaş'ı yenerek son iki hafta öncesinde düşmeme konusunda avantaj yakalamak peşinde

SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCU


Beşiktaş'ta 5 futbolcu Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıktı.

Lens, N'Koudou, Caner, Elneny ve Vida 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor ve Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Bu arada maç kadrosunda yer almayacak olan Umut Nayır'ın da 3 sarı kartı bulunuyor.

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby.

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı saat 21:00'de başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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