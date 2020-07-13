Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Hem düşme hattını hem şampiyonluk yarışını ilgilendiren mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, Konyaspor'un konuğu olacak. Geride kalan 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak elde ettiği 66 puanla en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki kritik deplasmanlardan biri olan Konya'da kayıp yaşamak istemiyor. 30 puanla düşme potasında yer alan Konyaspor ise ligde kalma adına Başakşehir karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

CRIVELLI VE CLICHY SINIRDA

Okan Buruk'un takımında Konyaspor müsabakası öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ancak Enzo Crivelli ve Gael Clichy sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu iki futbolcu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Ligde 12 maçtır kaybetmeyen turuncu-lacivertlilerin, Konyaspor karşısında ilk Süper Lig şampiyonluğunu ilan etme şansı da bulunuyor. Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'u yener, Trabzonspor da Denizlispor maçından puansız ayrılırsa, Başakşehir bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantilemiş olacak.

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA



Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 3'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Bajic

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

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