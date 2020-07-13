13 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Konyaspor-Medipol Başakşehir | CANLI

Konyaspor-Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'in 32. haftasında Medipol , İttifak Holding deplasmanına konuk oluyor. Hem düşme hattını hem şampiyonluk yarışını ilgilendiren mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 32. haftasında , 'un konuğu oluyor. Geride kalan 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak elde ettiği 66 puanla en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki kritik deplasmanlardan biri olan Konya'da kayıp yaşamak istemiyor. 30 puanla düşme potasında yer alan Konyaspor ise ligde kalma adına Başakşehir karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

CRIVELLI VE CLICHY SINIRDA

'un takımında Konyaspor maçında eksik oyuncu bulunmuyor ancak Enzo Crivelli ve Gael Clichy sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu iki futbolcu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.


ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Ligde 12 maçtır kaybetmeyen turuncu-lacivertlilerin, Konyaspor karşısında ilk Süper Lig şampiyonluğunu ilan etme şansı da bulunuyor. Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'u yener, Trabzonspor da Denizlispor maçından puansız ayrılırsa, Başakşehir bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantilemiş olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak.

Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı saat 21:00'de Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba

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