Kayserispor-Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu akşam Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayseri deplasmanı öncesinde çıktığı son 5 maçta da yenilmeyerek moral bulan Gaziantep temsilcisi, Kayseri'den de puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Geride kalan haftalarda 10 kez galip gelip, 11 kez de berabere kalan Gaziantep FK, 31 puanla düşme hattından çıkmaya çalışan rakibini ligin ilk yarısında 3-0 yenmişti. Gaziantep Futbol Kulübünde sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığı, hafif ağrıları bulunan Kayode'nin de durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.
KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Mensah, Kvrzic, Enver Cenk, Kravets, Pedro Henrique.
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Oğuz, Furkan, Kenan, Maxim, Morais, Muhammet.
KAYSERİSPOR PROSINECKI İLE YÜKSELİŞTE
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Hırvat teknik adamın gelişiyle oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen sarı-kırmızılılar, ligin ikinci devresinde evinde çıktığı 7 maçta 4 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada da rakibiyle yenişemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.
Özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Prosinecki ve öğrencileri, Çaykur Rizespor maçında son dakikalarda yenilen gollerle kaybedilen puanları, Gaziantep FK karşılaşmasında telafi etmeyi hedefliyor.
KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor-Gaziantep FK maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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