13 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'in 32. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesinde merak edilen konular arasında muhtemel 11'ler, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, 'in 32. haftasında yarın 'u konuk edecek. Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, , Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), Thiam

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, Skoda

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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