13 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor | İlk 11'ler belli oldu

Kasımpaşa-Rizespor | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'in 32. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

, 'in 32. haftasında 'u konuk edecek. Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadadi, Tirpan, Aytaç, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf, Gohou, Thiam.

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Diomande, Burak, Alberk, Ivanildo, Oğuz, Orhan, Garmash, Boldrin, Skoda.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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