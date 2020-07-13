Denizlispor-Trabzonspor l CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Denizlispor deplasmanına konuk oluyor. Hem düşme hattını hem şampiyonluk yarışını ilgilendiren mücadeleyi Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor. İki takım Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, 3 puan alarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini veriyor.

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