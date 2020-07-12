Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları oldukça yakından ilgilendiren mücadele öncesi merak edilen konular arasında muhtemel 11'ler, maçın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ KAZANIYOR
Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.
TAHİR KARAPINAR İLE İÇ SAHA PERFORMANSI
Vitor Pereira'nın görev aldığı 2015-2016 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk Teknik Direktör Tahir Karapınar oldu. Karapınar'ın göreve geldikten sonra oynadığı 5 Süper Lig maçının dördünde geri düşen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.
27 MAÇIN 17'SİNDE FENERBAHÇE GALİP
Kırmızı-beyazlıların Süper Lig'e çıktığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe kazanırken, 5'ini Sivasspor kazandı. İki takım arasında oynanan 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ağlarına toplam 62 gol atarken, Sivasspor buna 36 golle yanıt verdi.
FENERBAHÇE'DE SAKAT VE CEZALILAR
Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Sivasspor karşısında sahada olamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Jailson, Deniz Türüç, Vedat Muriqi ve Tolga Ciğerci, Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan maçın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun yaptığı bir hakemde korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından değişti. Mücadelenin hakemliği Abdulkadir Bitigen'den alınarak Ali Palabıyık'a verildi. Müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Erkan Özdamar üstlenecek.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Ömer Faruk Beyaz, Gerry Rodrigues, Vedat Muriqi
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare
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