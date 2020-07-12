Süper Lig'in 32. haftasında hem zirveyi hem düşme hattını ilgilendiren kritik Ankaragücü-Galatasaray maçı oynanacak. Müsabaka öncesi maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 32. haftasına cumartesi günü karşılaşmalarıyla devam ediliyor. Lige corona virüsü arası verilmesinin ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını yitiren Galatasaray, deplasmanda küme düşmeme mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekipte bu müsabaka öncesi Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Gabonlu orta saha oyuncusu sakatlıkları nedeniyle, Sofiane Feghouli ise cezası sebebiyle kafileye dahil edilmedi. Yine kaleci Muslera da ayağının kırık olması nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden. Ev sahibi takımda ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü'nün sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşma bu akşam saat 18.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 98. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 98. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!

ANKARA'DA DA GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

2 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Ankaragücü mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, bu akşam kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill.

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Belhanda, Seri, Emre Akbaba, Adem Büyük

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