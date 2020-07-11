11 Temmuz 2020, Cumartesi

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Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'in 32. haftasında , sahasında 'ni ağırlıyor. Maç öncesi ikim takım taraftarları tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı - maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Ligde çarşamba günü MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 39 puanla 9. sıraya geriledi. Son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği ise 33 puanla 12. sırada kendine yer buldu. Çıkış yapmak isteyen iki takımda da hedef mutlak 3 puan almak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe'de Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Cameron Jerome ve Deniz Kadah oynayamayacak.

Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ile Floyd Ayite, Göztepe maçında oynayamayacak.

Göztepe: Göktuğ Bakırtaş, Murat Paluli, Atınç Nukan, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro, Napoleoni, Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir, Sessegnon, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, Candeias, Stancu

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe-Gençlerbirliği maçı bu akşam 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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