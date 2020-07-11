Göztepe-Gençlerbirliği l CANLI

Süper Lig'in 32. haftası açılış maçında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Göztepe, rakibi önündeki son iç saha yenilgisini Aralık 1962'de aldı. Bu zorlu karşılaşmayı aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz..

Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı Göztepe-Gençlerbirliği maçı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanıyor. Ligde çarşamba günü MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 39 puanla 9. sıraya geriledi. Son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği ise 33 puanla 12. sırada kendine yer buldu. Çıkış yapmak isteyen iki takımda da hedef mutlak 3 puan almak.

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Atınç, Yalçın, Murat, Berkan, Castro, Poko, Tripic, Soner, Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç, Zargo, Erdem, Soner, Sefa, Flavio, Polomat, Candeias, Berat, Sio, Stancu

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe-Gençlerbirliği maçı 21.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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