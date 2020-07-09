Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları da maçın yayınlanacağı saati ve kanalı araştırıyor. Peki, Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti. Karşılaşma düşme hattı için oldukça kritik bir öneme sahip.

GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Konyaspor maçı bu akşam 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Papy, Toşca, Kenan, Kayode, Morais, Oğuz, Güray, Carreira, Maxim, Kana Biyik



Sakat: Diarra



Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Amir, Miya, Milosevic, Bajic



Sakat: Hurtado, Guilherme



Cezalı: Jonsson

DİĞER