Gaziantep FK-Konyaspor l CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Küme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Bu zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz..
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti. Karşılaşma düşme hattı için oldukça kritik bir öneme sahip.
GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais.
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic
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