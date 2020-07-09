09 Temmuz 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Gaziantep FK-Konyaspor l CANLI

Gaziantep FK-Konyaspor l CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 31. haftasında FK, sahasında 'u konuk ediyor. Küme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Bu zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz..

'in 31. haftasında FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti. Karşılaşma düşme hattı için oldukça kritik bir öneme sahip.


GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais.

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
PFDK kararları açıkladı! Feghouli ve Serdar Aziz... PFDK kararları açıkladı! Feghouli ve Serdar Aziz...
PFDK sevkleri açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... PFDK sevkleri açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...
Tahkim Kurulu kararları açıklandı Tahkim Kurulu kararları açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör